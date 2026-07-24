Fútbol de Chacabuco: Arranca el Torneo Clausura Copa Mauricio Paz

Este fin de semana vuelve el fútbol de Primera División masculino a las canchas de Chacabuco. Habrá cuatro partidos correspondientes a la primera fecha del torneo Clausura Copa Mauricio Paz que organiza la Liga Deportiva.

El sábado, a las 15:30, en cancha de River Plate estarán jugando Peña la 12, que hará de local, contra 9 de Julio.

Para el domingo, la Liga programó dos partidos: a las 15:30, en el estadio Isidro Toto Ranale, se jugará un gran partido en el que San Martín estará recibiendo a Argentino.

También, el mismo día y en el mismo horario, en el estadio Ernesto Zinani del Club Huracán, el local recibirá a San Miguel.

La fecha de Primera División se va a cerrar el día lunes 27, a las 21:00, cuando en cancha de Rivadavia el local juegue contra Racing Club.

En esta primera jornada quedará libre River Plate.

Informe: Javier Galante