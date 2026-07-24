Elon Musk predice cuándo la inteligencia artificial dejará atrás al ser humano

La inteligencia artificial podría superar la suma de la inteligencia humana en un plazo aproximado de cinco años, según el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk. En una entrevista con The Economist, el magnate tecnológico advirtió que aunque la IA alcanzará capacidades superiores a las humanas ya en ese período, lo más probable es que sea en 10 años cuando los seres humanos ya no estén al mando.

«Creo que la IA puede superar la suma de la inteligencia humana en unos cinco años, más o menos. Ese es mi cálculo», señaló Musk. «No habrá nada que la IA no pueda hacer mejor que los humanos, salvo quizás ser humano». El empresario añadió que el escenario más probable es el de una «era de abundancia asombrosa», donde cualquier persona pueda obtener todo lo que imagine. No obstante, advirtió que factores como una guerra termonuclear global podrían descarrilar ese futuro.

Cuando se le preguntó si está seguro de que los humanos perderán el control en una década, Musk, sin embargo, respondió: «Creo que es improbable». Para explicar su posición, comparó la brecha cognitiva entre la IA y los humanos con la existente entre humanos y chimpancés: si la diferencia es tan vasta, «es difícil imaginar que los chimpancés estén a cargo», afirmó. El empresario recordó que los humanos son «una forma evolucionada de chimpancé» y que no hace tanto tiempo «colgábamos de los árboles comiendo plátanos en la jungla».

Musk calificó su visión como un «mensaje de optimismo y entusiasmo» sobre el porvenir, siempre que no estalle un conflicto bélico de gran escala. «Aquí estamos en 2026. Veamos cómo estamos en 2036», planteó. El fundador de Neuralink insistió en que la velocidad del avance tecnológico hace inevitable esa transición, aunque dejó abierta la posibilidad de que ciertos imprevistos globales modifiquen el curso actual.

Fuente: https://actualidad.rt.com/