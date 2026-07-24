La siembra de trigo avanzó esta semana y se acerca al final

Pese a haber atravesado una semana de constantes lluvias y lloviznas en toda el área agrícola, la siembra de trigo alcanzó un progreso de 5,7%, y ya cubre 97,7 % del área proyectada en 6.500.000 hectáreas.

El oeste agrícola y el Núcleo Norte se suman a las regiones que ya finalizaron las labores, mientras que el área remanente por sembrar se concentra fundamentalmente en el sur agrícola, debido a las demoras en la cosecha gruesa y la falta de piso por excesos hídricos.

En cuanto a la fenología, se observan 3 instancias de desarrollo bastante marcadas, con trigos mayormente transitando el macollaje y la encañazón en el norte del país, iniciando macollaje en el centro agrícola, y con lenta emergencia y expansión de hojas sobre las regiones trigueras del sur agrícola, como consecuencia de las bajas temperaturas.

Sin embargo, en todos los casos, el cultivo presenta condición entre Normal y Excelente, gracias a la buena oferta hídrica.

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