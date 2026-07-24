Vacaciones de invierno: Luján, un clásico del miniturismo que tiene de todo

Hasta el 1° de agosto, Luján combina su patrimonio histórico y religioso con espectáculos, experiencias inmersivas, juegos y una variada oferta gastronómica.

Luján no sólo tiene la Basílica Nuestra Señora de Luján. Es mucho más. En la ciudad, el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, el Museo Casa Ameghino. Y “ahí nomás” y los pueblos rurales de Carlos Keen, Jáuregui, Open Door y Cortínez, una gran carta de sensaciones para las vacaciones de invierno.

-Parque Invernal Luján: en el Parque San Martín está abierto todos los días de 12 a 18 horas. Cuenta con un circuito con campamento aventura, juegos recreativos, atracciones mecánicas, feria de emprendedores, patio gastronómico y espectáculos diarios. Todo gratis para chicos y grandes.

-Teatro Municipal Trinidad Guevara: más de veinte espectáculos infantiles durante las vacaciones, incluyendo funciones gratuitas.

“Monet Inmersivo»: una experiencia multisensorial en el Museo Municipal de Bellas Artes que combina proyecciones en 180°, sonido envolvente y tecnología para acercar al público a la obra del francés Claude Monet.

-Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo.

-Museo Casa Ameghino: considerado la cuna de la paleontología nacional.

-Flashback Terror II: ciclo de cine con clásicos internacionales, cine argentino y encuentros con realizadores.

-Carlos Keen, Jáuregui, Open Door y Cortínez: cuatro destinos con buena mesa, historia, viñedos y artesanías.

Fuente: https://dib.com.ar/