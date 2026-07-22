Nueva jornada de cine debate social y político solidario en Chacabuco

El Sábado 25, a las 18:00, en la Bibliofilm de calle Reconquista 84, se proyectará “Yo, Daniel Blake” (Título original: I’ Daniel Blake); tiene una duración de 100 minutos. Es una coproducción británica, francesa y belga de 2016, dirigida por Ken Loach, con guión de Paul Laverty. Reparto: Dave Johns (Daniel Blake), Hayley Squires (Katie Morgan), Dylan McKiernan (Dylan Morgan), Briana Shann (Daisy Morgan), Kate Rutter (Ann), Kema Sikazwe (China), Steven Richens (Piper), Gavin Webster (Joe).

En el film Ken Loach cuenta una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros, y en la que expone la crueldad de la lógica del sistema capitalista, cuando se trata de ganar dinero, en particular cuando es a costa de los excluidos del sistema.

Daniel Blake, el personaje central, es un carpintero de 59 años que sufre un infarto estando en plena actividad laboral, y su médico le recomienda dejar de trabajar, por lo que se ve obligado a solicitar un subsidio por incapacidad.

El sistema de Seguridad Social, en Inglaterra, realiza la evaluación de las solicitudes a través de una empresa privada contratada a tal fin, la cual niega su solicitud y le exige buscar trabajo para acceder a algún tipo de subsidio, sin importar las recomendaciones médicas. Demás está señalar que la ganancia de esta empresa tercerizada está directamente asociada a los subsidios que “no otorgue”.

Además de engorrosos trámites burocráticos, las personas que recurren a la seguridad social deben padecer la creciente digitalización de los trámites que en nada favorecen a los sectores más vulnerables que no saben usar una computadora, única forma de llenar formularios de manera excluyente.

En una de sus visitas a la oficina de empleo Daniel conoce a Katie, madre soltera con dos hijos, sin vivienda ni trabajo estable. Él se ofrece a ayudarla haciendo pequeños arreglos en la vivienda social que ocupan y se va forjando entre ellos una relación de amistad y de solidaridad.

El film resulta, como señala el afiche, “contundente, digno y brutalmente conmovedor”, ya que el director no sólo muestra su país, sino la sociedad del mundo que vivimos.

En esta oportunidad los organizadores solicitan a los asistentes la donación de alimentos no perecederos, los que serán entregados al comedor y merendero que comparten el Jardín y la escuela primaria Provincial Nº 8 “Fray Luis Beltrán”.