Montevideo: Balearon a micros con hinchas de Tigre tras la victoria en Uruguay

Luego de la victoria de Tigre en Montevideo por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, hinchas del conjunto argentino fueron atacados a balazos por presuntos barras de Nacional. Hubo escenas de pánico y al menos un hincha herido por los disparos.

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