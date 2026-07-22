En diálogo con Diagonales Stream, el diputado nacional y líder de la CTA Hugo Yasky aseguró que “es el momento de hacer un gran paro nacional” contra el Gobierno de Javier Milei: “Todos, los que lo votaron y los que no, están diciendo que la economía va mal y que la pobreza y el desempleo crecen. Hay que devolverle al pueblo la posibilidad de un cambio de rumbo”.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.diagonales.com/nacion/hugo-yasky—es-el-momento-de-hacer-un-gran-paro-nacional-_a6a60027233ceacd2637d7cb5