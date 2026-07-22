El gobierno prepara una Ley bases II: qué sectores se desregularían

Las nuevas desregulaciones que prepara el gobierno nacional están en marcha y ya están plasmadas en un extenso anteproyecto en el que trabaja la cartera que lidera Federico Sturzegger. Si bien el texto no entró formalmente al Congreso de la Nación, lo que se pudo conocer es que avanza sobre sectores muy diversos de la actividad productiva y comercial.

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