El 73% de los inquilinos tiene deudas y crecen las «mudanzas forzadas»

El 72,9% de los hogares inquilinos del país mantiene deudas activas, el porcentaje más alto desde que comenzó a realizarse la Encuesta Nacional Inquilina. El dato preocupante se suma a que cada vez más familias tuvieron “mudanzas forzadas” por motivos económicos y del pluriempleo.

NOTA RECOMENDADA:

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