Banco Credicoop Chacabuco invita a una charla abierta sobre cooperativismo

La comisión de asociados de la filial Chacabuco del Banco Credicoop invita para hoy, miércoles 22, a la charla “Cooperativismo transformador. Su visión en el mundo actual”. El disertante será Roberto Mandrino, consejero de la zona 12 de la entidad.

El evento tendrá lugar en la filial del banco, ubicada en Avenida Alsina 19 y la convocatoria es a las 19:00. La entrada es libre y gratuita.

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