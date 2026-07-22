Presentaron el Plan de Ordenamiento Territorial de Chacabuco

El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este martes la conferencia de prensa en donde se presentó el comienzo de trabajo del Plan de Ordenamiento Territorial de Chacabuco, que concluirá con un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y proyecto de ordenanza municipal.

El proyecto fue presentado junto a representantes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la Jefatura de Asesores, la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, la Dirección Provincial de Gestión Territorial, además del Consejo Federal de Inversiones y Colegios de profesionales locales.

“Estamos convencidos que el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad tiene que darse de forma planificada y ordenada, y esto será un instrumento legal que nos permitirá esa planificación. Para nosotros es muy importante este trabajo en conjunto, la experiencia, la opinión y el trabajo de todos los sectores que tienen algo para aportar. Agradecer también a la Provincia de Buenos Aires, a Julieta (Garello), a Cristina Álvarez Rodríguez y a nuestro Gobernador por esta gestión para Chacabuco”, destacó Golía.