Salud infantil en invierno: «No todos los mocos son una infección»

Con la llegada de las bajas temperaturas, las consultas por cuadros respiratorios en niños vuelven a multiplicarse. Tos, mocos, fiebre, gripe, bronquiolitis y otras infecciones generan preocupación entre las familias, especialmente por la asistencia a jardines maternales y escuelas.

En diálogo con Una Mañana Para Todos, por Cadena 3 Rosario, la médica pediatra e infectóloga Mariana Lanzotti aclaró que no todos los síntomas respiratorios responden a una infección y remarcó la importancia de evitar contagios cuando un chico está enfermo.

«No todos los mocos son una infección. Hay chicos que son alérgicos y en esta época del año presentan mocos o tos sin que exista una enfermedad infecciosa», explicó.

La especialista recordó que las virosis respiratorias son habituales durante el invierno y que los espacios cerrados, como jardines maternales y guarderías, favorecen la transmisión de virus.

«Aprendimos durante la pandemia que cuando un chico está enfermo debe quedarse en casa, hacer reposo, hidratarse y consultar a su pediatra. Eso ayuda a cortar la cadena de contagios», sostuvo.

También señaló que actualmente muchas instituciones solicitan un certificado médico antes de permitir el ingreso de niños que presentan tos o secreción nasal, justamente para diferenciar cuadros infecciosos de procesos alérgicos.

No obstante, fue contundente respecto de la fiebre. «Un chico con fiebre no debe ir al jardín. Además de contagiar a otros, necesita descansar para recuperarse», afirmó.

Lanzotti advirtió que uno de los errores más frecuentes es creer que los antibióticos sirven para cualquier enfermedad respiratoria.

«Los antibióticos están indicados únicamente para infecciones bacterianas. Frente a un cuadro viral no solo no ayudan, sino que pueden resultar perjudiciales», explicó.

En cuanto a los corticoides, aclaró que se utilizan en situaciones específicas, como algunas laringitis, para aliviar los síntomas, pero no eliminan el virus ni acortan la duración de la enfermedad.

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