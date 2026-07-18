Las aves, que desde 2022 se encontraban ausentes en la muestra anual de Palermo por cuestiones sanitarias, volvieron en esta nueva edición y cuentan con su propia carpa en el predio.

“Estamos felices de que estén de vuelta, porque ellas le dan color y sonido al pabellón. Al público les encantan y nosotros estamos tranquilos porque cumplimos estrictamente con todos los protocolos pedidos por Senasa”, dijo Óscar Figoni, expositor y comisario de la carpa de aves y conejos.

NOTA RECOMENDADA: https://www.noticiasagropecuarias.com/2026/07/17/regresaron-las-aves-a-la-expo-rural-2026/