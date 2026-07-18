El canciller iraní, Abbas Araghchi, y su portavoz, Esmaeil Baghaei, se pronunciaron tras los ataques de Estados Unidos sobre infraestructura civil en la provincia de Hormozgán (Irán), en la sexta noche consecutiva de agresiones estadounidenses al territorio de la nación persa.

«Tres aldeanos perdieron la vida al cruzar el puente de Bandar Khamir. Eran totalmente inocentes, y nunca permitiremos que su sangre se haya derramado en vano. Irán es nuestra patria, de sur a norte y de este a oeste. Defenderemos cada centímetro de nuestro territorio hasta nuestro último aliento», escribió Araghchi en X, condenando la agresión estadounidense.

Por su parte, Baghaei denunció en una publicación: «Así es como EE.UU. intenta mostrar su supuesta ‘fortaleza’: atacando infraestructuras y matando civiles». «Anoche, en sus ataques ilegales a la provincia de Hormozgán, EE.UU. cometió otro crimen de guerra flagrante al atacar puentes y asesinar a ocho iraníes inocentes —cuatro hombres y cuatro mujeres—, incluyendo a dos hermanos con discapacidades», agregó.

Ambos representantes afirmaron que Teherán responderá con firmeza a las acciones de Washington y que el pueblo iraní está más unido que nunca frente a la agresión, que viola el marco de entendimiento de Islamabad. Cabe destacar que el tráfico por el estrecho de Ormuz cayó a su nivel más bajo, con solo tres buques en 24 horas, tras estos acontecimientos.

Nuevo período bélico

-EE.UU. e Irán intercambian ataques militares desde hace varios días, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Comando Central de EE.UU. anunció, además, la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.

-El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenazó con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar.

-Teherán afirma que actúa en respuesta a las violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Washington. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que no se exportará «ni una sola gota de petróleo o gas» de la región mientras continúen las agresiones estadounidenses. El Ejército iraní asegura haber ejecutado ya varias fases de operaciones de represalia contra instalaciones de EE.UU.

-El conflicto entre ambos países se intensificó la semana pasada cuando Trump dio por finalizado el acuerdo con la República Islámica y la acusó de atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz.