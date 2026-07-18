18 de julio. Atendado a la AMIA. “Buscamos la verdad, que es la única que puede hacer justicia”

Así lo dijo dijo Diana Malamud, integrante de la asociación civil Memoria Activa, en el acto conmemorativo por el atentado a la AMIA que se llevó adelante este viernes en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia.

“Hace 32 años el terrorismo cambió nuestras vidas para siempre”, arrancó Malamud su alocución. Memoria Activa cuestionó en duros términos la investigación del fiscal Alberto Nisman, a cargo de la UFI AMIA hasta su muerte, en enero de 2015. “La verdadera tragedia es política: tenemos un Estado que prefirió encubrir que investigar”, dijo.

Recordó que dos años atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad en la voladura de la mutual judía. En esa sentencia, lo responsabilizó por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque así como por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento. El caso llegó al organismo internacional por una denuncia de Memoria Activa en 1999 y ordenó realizar una investigación que permita establecer la verdad de lo que ocurrió, identificar a los responsables e implementar las necesarias medidas de reparación. “Seguimos esperando respuestas. Todavía hay información oculta en la causa”, dijo Malamud.