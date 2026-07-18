La morosidad entre los más jóvenes crece a pasos agigantados

El crecimiento de la morosidad en Argentina se acrecentó notablemente desde la asunción de Javier Milei. Durante la administración libertaria, cayó el empleo formal y el poder adquisitivo de la población; situación que obligó a muchas personas a endeudarse con tarjetas de crédito y/o préstamos de bancos y billeteras virtuales. Si bien se trata de un problema que se extiende entre todas las edades, la realidad es que los más afectados son los más jóvenes.

Un relevamiento de EcoGo informó que entre las personas menores de 24 años, el nivel de morosidad en mayo alcanzó el 38,2%. El porcentaje revela un alarmante problema dado que supera ampliamente el récord del 15,9% de morosidad registrado entre las familias en general.

El informe arrojó que de los 1.382.000 jóvenes del país con deudas, 528.000 estaban en mora con un atraso promedio de $1.015.000. Es que la informalidad laboral, los salarios bajos y la falta de información financiera llevan a muchos jóvenes a tomar créditos que, si bien tienen menos requisitos, al mismo tiempo tienen mayores tasas de interés que después se hacen muy difíciles de pagar.

De todas maneras, la morosidad no es un problema únicamente de los más jóvenes. El relevamiento de EcoGo mostró que entre las personas de entre 25 y 38 años, los atrasos promedio rondan los $2.100.000 mientras que en el segmento de 45 a 54 años son de $3.700.000. En ambos casos, se trata de montos que superan el salario promedio de bolsillo.

La consultora señala que en los últimos dos años el peso de las deudas aumentó considerablemente sobre los ingresos de un hogar argentino. En 2024 comprometían el 17% de la masa salarial familiar, pero en mayo de este año ese porcentaje subió al 30%.

A su vez, en ese mismo período, las tasas reales treparon del 4% al 40% en préstamos personales y del 21% al 60% en tarjetas.

Frente a este escenario, el socio adjunto de EcoGo, Sebastián Menescaldi, puso de relieve que «cuesta mucho que baje la mora con estas tasas e ingresos». En otras palabras, para resolver el problema de la morosidad en Argentina es fundamental mejorar los ingresos de la población.

Fuente: https://www.diagonales.com/