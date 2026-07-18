China pone un freno al romance con la IA

Los usuarios chinos que empleen servicios de inteligencia artificial (IA) como compañeros emocionales se enfrentan a cambios en la utilización desde la entrada en vigor, el 15 de julio de 2026, de nuevas medidas implementadas por el Gobierno chino para la gestión de servicios interactivos antropomórficos de IA.

Estas regulaciones prohíben expresamente «inducir dependencia emocional o adicción» y «dañar las relaciones interpersonales reales de los usuarios». Los proveedores de estos servicios deberán implementar sistemas de alerta ante un uso prolongado y recordar de forma constante que se está interactuando con una inteligencia artificial, no con personas reales.

Además, se prohíbe ofrecer «compañeros virtuales» o relaciones íntimas a menores, y se exigen evaluaciones de seguridad y protocolos de protección tanto para este grupo etario como para las personas de la tercera edad.

Por último, se insiste en que los desarrolladores deberán facilitar la cancelación de dichos servicios de forma sencilla y promover un uso responsable, buscando equilibrar la innovación tecnológica con la protección de la salud mental y las relaciones humanas.

Fuente: https://actualidad.rt.com/