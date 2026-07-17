Nueva asamblea del Presupuesto Participativo en Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este jueves la 7ª asamblea del Presupuesto Participativo 2026, llevada a cabo en la Sociedad de Fomento Mataderos, correspondiente a la Zona de Gestión Nº 4. El Jefe Comunal estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; la Directora de Presupuesto Participativo, Gloria Nievas; y la Directora de Obras Públicas, Yésica Larribité.

Golía destacó la importancia de la participación ciudadana en estas asambleas definidas como «mesas de trabajo abiertas», en donde los vecinos y vecinas pueden pedir la palabra sin excepción para debatir y solicitar diversas soluciones para sus barrios.

Entre los temas dialogados en la jornada, se informó a los presentes y se respondieron las inquietudes acerca del proyecto de extensión de red de gas en el mencionado sector para las industrias, así como también lo dialogado con la empresa Camuzzi Gas Pampeana, responsable de las obras de extensión, acerca de la llegada de gas domiciliario.

Entre los pedidos estuvieron la colocación de nuevos contenedores y luminarias LED en calles aledañas al Acceso Hipólito Yrigoyen. Vecinos y vecinas presentes destacaron también el trabajo realizado en iluminación y mantenimiento en el sector.