17 de julio. Día del Automovilismo Deportivo Nacional

La fecha que conmemora el fallecimiento de Juan Manuel Fangio, ocurrida el 17 de julio de 1995. Desde 1998, por Ley 25.076 se homenajea en la Argentina, la actividad en la que se destacó el «Chueco», nacido en Balcarce, en 1911.

Fangio ganó dos títulos de Turismo Carretera (1940 y 1941) con Chevrolet. Tuvo un accidente en 1948 en Perú, mientras corría el Gran Premio de América del Sur que unía Buenos Aires con Caracas, y allí perdió la vida su copiloto Daniel Urrutia. Con apoyo del gobierno peronista llegó a Europa para competir en la recién nacida Fórmula 1. Obtuvo su primer título en 1951, con Alfa Romeo. En 1954 llegó el bicampeonato: corrió dos carreras con Maserati y el resto de la temporada con Mercedes Benz. Repitió con la marca alemana en 1955. Al año siguiente se coronó con Ferrari y en 1957 obtuvo el quinto título, a bordo de Maserati. Se retiró en 1958, después del secuestro en Cuba por parte de seguidores de Fidel Castro mientras se combatía a la dictadura de Fulgencio Batista. En total, corrió 51 carreras en la máxima categoría y ganó 24.

Según Santiago Fernández, profesor de la Tecnicatura Superior Universitaria en Periodismo Deportivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, «El Automovilismo Deportivo en la Argentina remonta sus inicios a principio del siglo pasado, cuando en la primera década del 1900, aparecieron los primeros rodados en el país, que eran utilizados por un grupo de señores de clase alta porteña, para correr carreras y mostrar sus máquinas y sus destrezas en competencias y exhibiciones.Con el correr de los años, la popularidad y el federalismo, se hicieron presentes. La explosión fue en menos de 3 décadas, cuando ya los mecánicos de las zonas urbanas preparaban sus coches y desafiaban al peligro manejando a altas velocidades en pruebas organizadas por los caminos que unían pueblos, ciudades y hasta provincias. De esa manera nace el Turismo Carretera. Nace el folcklore que cruzaba alambrados y posicionaba a los miles de seguidores que se amontonaban en los caminos para ver pasar a sus ídolos. Los Galvez, los Emiliozzi, Fangio, y muchos más, que competían jugándose la vida a grandes velocidades. Con el desarrollo, comenzó a practicarse en pistas especiales preparadas dentro de autódromos, que comenzaron a surgir en todas las ciudades del país, año tras año».