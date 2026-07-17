En Chacabuco se celebró el Día de la Virgen del Carmen

Con la presencia del Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, en la capilla del Hospital Municipal, se realizó la tradicional procesión y la santa misa en el marco de la celebración del Día de la Virgen del Carmen.

La procesión recorrió las calles del barrio, encabezada por la imagen de Nuestra Señora del Carmen, con la participación de fieles y vecinos que acompañaron la manifestación de fe.

Posteriormente se celebró la misa, presidida por los padres Darío Kling y Agustín Báez, quienes compartieron un mensaje de esperanza, unidad y solidaridad con la comunidad.

Al finalizar la celebración religiosa, los presentes compartieron un momento de encuentro fraterno con tortas y pasteles, dando cierre a una jornada de profunda significación espiritual y comunitaria.