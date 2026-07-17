Lautaro Amadé, el arquero de Chacabuco, fue titular en Defensa y Justicia

Una buena noticia para el deporte de Chacabuco fue que Lautaro Amadei, arquero de Defensa y Justicia, este jueves fue titular en el partido por los 16avos de la Copa Argentina.

El «Halcón de Varela» jugó ante Racing de Avellaneda en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, Julio Vaccari, entrenador de Defensa y Justicia, dispuso que Lautaro atajara en un partido donde Racing ganó claramente por 4-1 y sigue en la Copa Argentina. Amadé nada pudo hacer ante la superioridad del equipo académico que en todo momento impuso su buen juego y su contundencia. Incluso uno de los momentos destacados del partido para el arquero chacabuquense fue cuando, a los 18 minutos del segundo tiempo, le detuvo un penal a Adrián «Maravilla» Martínez. Ya Racing había convertido un gol de penal, por intermedio de Marcos Rojo.

Recordemos que Lautaro Amadé pasó por las inferiores de 9 de julio de nuestra ciudad, luego estuvo en Sarmiento de Junín hasta completar su formación profesional. También estuvo a préstamo en Estudiantes de Buenos Aires, equipo que milita en la Primera Nacional del fútbol argentino, y en Racing de Uruguay, donde disputó no sólo el torneo uruguayo, sino también la Copa Sudamericana.

Había regresado a fines del año pasado al equipo de Varela pero no había podido afirmarse en la titularidad en el primer campeonato del año de la Liga Profesional, hasta que llegó esta oportunidad que le dio Vaccari.

Informe: Javier Galante