El Gobierno salió a contradecir a Messi: “No coincidimos con que la gente no llega a fin de mes”

Las declaraciones de Lionel Messi sobre las dificultades económicas que atraviesan millones de argentinos encontraron una rápida respuesta en la Casa Rosada. El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a marcar diferencias con el capitán de la Selección y aseguró que el gobierno de Javier Milei no comparte el diagnóstico de que la gente no llega a fin de mes, en una nueva defensa del rumbo económico libertario.

En una entrevista con Infobae a la Tarde, el funcionario fue consultado por la situación del poder adquisitivo de los hogares y respondió en sentido contrario a las palabras del capitán argentino, quien días atrás había hecho referencia a las dificultades que viven muchas familias por la pérdida de ingresos. «No coincidimos en el Gobierno con esto de que la gente no llega a fin de mes. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de manera general da la sensación de que todos viven la misma realidad», sostuvo Ravier.

Con esa definición, el vocero fijó la posición oficial frente a un diagnóstico que en las últimas horas cobró fuerza tras las declaraciones de Messi y que también es compartido por distintos sectores sindicales, sociales y empresariales, que vienen advirtiendo sobre la caída del consumo y el deterioro del poder de compra.

Fuente: https://www.diagonales.com/