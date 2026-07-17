Entregaron juegos en el CAI Doña Elisa de Chacabuco

El secretario de Asuntos Municipales y Enlace Comunitario de Chacabuco, Hugo Moro, visitó este jueves el Centro de Atención a la Infancia Doña Elisa, ubicado en el barrio San Cayetano, donde hizo entrega de un completo kit de juegos destinado a los niños y niñas que concurren a la institución.

La entrega fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el intendente municipal, Darío Golía, ante la Fundación Banco Provincia, en un trabajo articulado con su presidenta, Micaela Ferraro.

Durante la actividad, Moro destacó la importancia de seguir generando acciones conjuntas que beneficien a las instituciones de la comunidad y agradeció el acompañamiento de las distintas áreas municipales que participaron de la iniciativa, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de los espacios destinados a la primera infancia.

En ese sentido, expresó su reconocimiento al equipo de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Ezequiel «Nano» Unsain; a la directora de Niñez, Fernanda Sierro; a las concejalas Rosana Chielli y Carla Ponce; y especialmente a la coordinadora del CAI Doña Elisa, Soledad Cruz, junto a todo el personal de la institución, por recibir a la comitiva y compartir una jornada de alegría con los niños y sus familias.

«Esta entrega representa una nueva acción orientada a fortalecer los espacios de cuidado y desarrollo de las infancias, promoviendo mejores oportunidades para el crecimiento y la recreación de los más pequeños», expresó el funcionario.