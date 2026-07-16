Jugadores de la C podrían enfrentar diversas sanciones por parte de la FIFA tras desplegar una pancarta con la frase «Las Malvinas son argentinas» después de su victoria 2-1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial, informó Daily Mail este miércoles.

Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero participaron del gesto, que viola las normas establecidas por la entidad.

El secretario de Estado de Negocios y Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el acto de «totalmente inapropiado» y elogió al equipo inglés por actuar con dignidad «en contraste» con su oponente. Por su parte, el político británico del Partido Conservador, Andrew Griffith, exigió sanciones tras afirmar que las islas Malvinas son británicas y tachar la manifestación de «acto ridículo» que «infringía claramente las normas de la FIFA».

La Federación aún no se ha pronunciado oficialmente, pero enfrenta una fuerte presión para tomar medidas contra la Albiceleste por incumplir sus reglas, que prohíben manifestaciones políticas durante sus competiciones. Además, en redes se ha instado al Manchester United y al Tottenham —clubes propietarios de las fichas de Martínez y Romero— a imponer sanciones a sus jugadores.

Las posibles medidas incluyen multas económicas, acciones disciplinarias e incluso suspensiones de partidos, que podrían afectarles en la final.

Fuente: https://actualidad.rt.com/