16 de julio. Aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí

Con el primer minuto de este 16 de julio, el pueblo de la localidad correntina de Itatí y miles de corazones peregrinos se unieron en un solo grito de fe. Se vivió el emotivo tercer saludo del año a Nuestra Señora de Itatí, en el marco del 126º Aniversario de su Coronación Pontificia.

Fue una noche cargada de fe y emoción. La emotiva ceremonia fue presidida por el Arzobispo de Corrientes, Monseñor José Adolfo Larregain OFM, junto al rector del Santuario, el padre Claudio Muñoz.

La imagen peregrina de María de Itatí, portada en andas por sus custodios, recorrió todo el frente del Santuario, derramando bendiciones sobre la multitud.

Más de 50 mil peregrinos colmaron la peatonal y la plaza principal. Los pañuelos al viento, las lágrimas y los vivas a la Virgen demostraron una vez más el amor incondicional de sus hijos. Tras el emotivo recorrido, Monseñor Larregain pronunció una profunda oración y bendijo a todos los presentes, dando inicio oficial a este día tan especial.

Fuente: https://www.corrienteshoy.com/