Darío Golía destacó la convivencia pacífica durante los festejos en Chacabuco

El intendente municipal de Chacabuco destacó la alegría con que la comunidad de Chacabuco festejó el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra, y señaló que se trató de una victoria deportiva «con un profundo significado para todos los argentinos». «Este es un triunfo deportivo, pero también tiene un sentido muy especial para nuestro pueblo. No solo pone en agenda lo deportivo, sino también el sentimiento y el sentido de soberanía que representa nuestra histórica causa por las Islas Malvinas», expresó el jefe comunal.

Golía agregó: «Es un orgullo esta Selección Nacional que nos representa a todos los argentinos y que hoy volvió a darle una alegría especial a nuestro pueblo, fortaleciendo los valores de la unidad, la igualdad y el sentimiento nacional».

Asimismo, el Intendente resaltó que los festejos en Chacabuco se desarrollaron en un marco de respeto, convivencia y alegría, con una gran cantidad de vecinos que se acercaron a la plaza San Martín y a las calles de la ciudad para celebrar vistiendo los colores celeste y blanco y alentando al seleccionado argentino de cara a la gran final del próximo domingo, con la ilusión de alcanzar el bicampeonato del mundo.

Finalmente, Golía agradeció el trabajo coordinado de todas las áreas que participaron del operativo preventivo desplegado en la plaza San Martín y sus inmediaciones. En ese sentido, reconoció la labor de la Subsecretaría de Tránsito, a cargo de Gerardo Alejandro; el personal de Control Urbano; la Subsecretaría de Seguridad, encabezada por Mauricio Yonna; Defensa Civil; la Policía Comunal; la Fiscalía; y, especialmente, a toda la comunidad de Chacabuco por celebrar con responsabilidad y en un clima de sana convivencia.