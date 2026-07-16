El balcón de CFK también fue escenario por el tema Malvinas

“Son Argentinas”. El texto completó la proyección de la imagen de las Islas Malvinas en celeste con fondo blanco sobre el balcón de San José 1111. Allí, la expresidenta Cristina Kirchner salió al balcón a festejar el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo.

Con sweater celeste, Cristina se asomó a saludar a los militantes que fueron a festejar junto a ella en la ya mítica esquina del edificio donde cumple prisión domiciliaria desde junio del año pasado, con restricción judicial para recibir visitas.

La proyección fue una respuesta a la decisión política que tomó la FIFA, respaldada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que ningún hincha de la Argentina ingresara al estadio con una bandera referida al reclamo de soberanía por las Islas Malvinas.

La decisión de la FIFA se quebró minutos después de la victoria en la semifinal desde el propio campo de juego, cuando en medio de los festejos de los jugadores, el volante Giovani Lo Celso desplegó una bandera con la inscripción: “Las Malvinas son Argentinas”.

Durante la semana, la Selección Argentina evitó pronunciarse respecto de los conflictos históricos por fuera de la competencia deportiva. “Es solo un partido de fútbol”, sostuvo el director téncnico, Lionel Scaloni, en varias oportunidades. Pero la decisión de la FIFA y el respaldo del gobierno Javier Milei a la censura sobre el reclamo soberano terminó por quebrar el protocolo.

“No pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina sí por supuesto, o inglesa, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, validó Monteoliva, que fue la responsable del gobierno argentino en avalar el operativo de seguridad en la previa del partido.

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