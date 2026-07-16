Fútbol de Chacabuco: Rivadavia y 9 de julio estarán en el Torneo Regional Federal Amateur Femenino

El próximo 1° de agosto comenzará el Torneo Regional Federal Amateur Femenino, del que participarán 120 clubes de todo el país, divididos en ocho regiones, cuyos ganadores jugarán las finales a nivel nacional.

Por la Liga Deportiva de Chacabuco habrá dos representantes: Rivadavia y 9 de Julio, que estarán jugando en la Región Bonaerense Pampeana Norte, junto a otros 18 equipos. El Celeste y el Lobo se han reforzado de manera conveniente y se van a enfrentar entre sí.

El campeonato se va a jugar por eliminación, a partidos de ida y vuelta, desde su primera ronda hasta llegar a la final.

Los demás partidos de esta región son los siguientes: Asociación Iris de San Carlos vs. Adip de La Plata; Deportivo Verónica vs. Estrella del Sur de Alejandro Korn; Deportivo Sonra de Tortuguitas vs. contra Atlético Celaya; Monterrey de Presidente Derghi vs. Lobos Athletic Club; Pabellón Argentino de Marcos Paz vs. El Frontón de San Andrés de Giles; River de San Antonio Areco vs. Lima Fútbol Club de Zarate; El Fortín de 9 de julio vs. Juan el Bueno de Los Toldos; Matienzo de Ramallo vs. Somisa de San Nicolás; UNNOBA vs. El Fortín de San Nicolás.

Informe: Javier Galante