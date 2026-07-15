Trabajadores de la ciencia y la tecnología marchan contra cientos de despidos y el vaciamiento

Las trabajadoras y trabajadores se movilizan este miércoles desde la 10:00 contra cientos de despidos que el gobierno de Javier Milei ejecutó en el sistema público de ciencia y tecnología. Este lunes, cerca del mediodía, hicieron «Radioactiva», una radio abierta para informar sobre la terrible situación e informar sobre las medidas de fuerza que van a aplicar.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/trabajadores-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-marchan-contra-cientos-de-despidos-y-el-vaciamiento/