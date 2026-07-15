15 de julio. Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

En 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, para resaltar la importancia estratégica de dotar a los jóvenes de las competencias necesarias para el empleo, el trabajo digno y el espíritu emprendedor.

El panorama laboral está cambiando rápidamente. La inteligencia artificial, la transición ecológica y la creciente complejidad social están transformando la forma en que aprendemos, trabajamos y participamos en la sociedad. Para prosperar en este entorno cambiante, los jóvenes necesitan algo más que simples conocimientos técnicos. Necesitan un conjunto equilibrado de habilidades que combine competencias técnicas, digitales, de inteligencia artificial, ecológicas, socioemocionales y cívicas con las cualidades humanas que la tecnología no puede sustituir.

El desempleo juvenil sigue siendo uno de los principales retos económicos y sociales en todo el mundo. Según el informe Tendencias mundiales del empleo juvenil 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa mundial de desempleo juvenil descendió hasta el 13 % en 2023, su nivel más bajo en 15 años, por debajo del 13,8 % registrado antes de la pandemia. Sin embargo, la recuperación ha sido desigual: en los Estados árabes, Asia Oriental y el Sudeste Asiático, las tasas en 2023 fueron más elevadas que en 2019. En 2023, uno de cada cinco jóvenes del mundo, es decir, el 20,4%, era “nini” (jóvenes que están desempleados y no cursan estudios ni reciben formación). Dos de cada tres de estos “ninis” eran mujeres.

Aun para quienes trabajan, los empleos dignos siguen siendo escasos. Más de la mitad de los jóvenes trabajadores tienen empleos informales y, en los países de bajos ingresos, tres de cada cuatro solo tienen trabajos por cuenta propia o temporales. La inversión en los sectores verdes y azules podría crear 8,4 millones de puestos de trabajo para jóvenes de aquí a 2030, pero estos deben ir acompañados de condiciones de trabajo dignas, incluidos derechos fundamentales como la igualdad salarial, la negociación colectiva y la protección contra el acoso.

Fuente: https://www.un.org/es