El Club Autos del Ayer de Chacabuco presenta un Ford Taunus año 1981

Este viernes 17, a las 21:00, en su sude, el CADACH hará la presentación de un auto Ford Taunus Ghia modelo 1981. Su propietario es Dante Buenaventura, socio que lo adquirió en Chacabuco hace pocos meses.

Esta unidad ha permanecido siempre en Chacabuco. Es un sedan de 4 puertas con un diseño muy actual que en la década de los 80 sobresalía por sus detalles de lujo, y que lleva la denominación Ghia por tal motivo. Este modelo es la segunda generación de Taunus con que Ford empezaba a salir del icónico Falcon.

El CADACH invita a acompañar a Dante en la cena presentación de esta hermoso vehiculo, que, al decir del propietario, realmente casi no tuvo una restauración compleja debido al buen trato que evidentemente había fue recibido en estos 45 años de uso, al punto que prácticamente se le hizo un “detaill” para abrillantarlo, limpieza de tapizados y no mucho más.

Para participar del se pueden adquirir las tarjetas hasta este jueves.