Publicación Solicitada: «En Chacabuco, el Gobierno Local y la UTN hacen historia»

El día 13 de julio de 2026 sin dudas quedará en la memoria de Chacabuco como un día histórico. Un día en el que el arduo trabajo que hace más de 30 años viene realizando la Universidad Tecnológica Nacional Aula Chacabuco dio un salto importantísimo hacia la concreción de un sueño colectivo: contar con nuestra propia Facultad Regional. Uno de los requisitos fundamentales para lograrlo era contar con un espacio propio, ahí es donde entra la voluntad política del Intendente Darío Golía, quien junto a su equipo presentó un proyecto ante el Honorable Concejo Deliberante con objeto de cederle a la Universidad el edificio en el cual viene llevando adelante sus actividades.

Como bloque de Concejales de Fuerza Patria sentimos la imperiosa necesidad de generar los consensos para dar este salto fundacional en la historia educativa de nuestra ciudad y de toda la región. Así fue como en la última sesión especial fue aprobado por unanimidad el proyecto, siendo acompañado por todos los bloques, entendiendo que un proyecto de estas características requiere de la responsabilidad y el compromiso asumido con la comunidad que representamos. Sobre todo, teniendo muy en claro el objetivo por el que desde hace tanto tiempo vienen trabajando las autoridades de la UTN Aula Chacabuco, su equipo docente y no docente, sus estudiantes y graduados y toda su comunidad educativa.

Esta gestión ha apostado enormemente a la educación superior de Chacabuco: con la creación del Centro Universitario en el que se dictan Tecnicaturas, Diplomaturas y Licenciaturas en articulación con distintas Universidades; la posibilidad de realizar el CBC de la UBA en Chacabuco; el fortalecimiento del Centro de Altos Estudios; el acompañamiento cercano a los estudiantes mediante el apoyo a las casas de estudiantes; junto con la gestión local de programas como Puentes y REUNIR de la Provincia de Buenos Aires; trabajando siempre por más y mejores oportunidades para las generaciones presentes y futuras, por la generación de empleo de calidad y por el desarrollo integral de nuestra comunidad.

Bloque de Concejales de Fuerza Patria