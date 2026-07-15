Después de que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmara que habían acordado con la FIFA que la hinchada argentina no podrá ingresar este miércoles al estadio de Kansas City con banderas, remeras o cualquier alusión a las Islas Malvinas, la vicepresidenta Victoria Villarruel se diferenció del Gobierno nacional con un contundente mensaje político en redes sociales.

Con una publicación en redes sociales, Villarruel advirtió que no iba a ser «políticamente correcta» y aseguró que la semifinal del Mundial 2026 «no es un partido más».

La postura de la vicepresidenta también es contraria a la que expresaron varias asociaciones de excombatientes. Desde el CECIM La Plata, por ejemplo, consideraron que se trata de «un partido de una trascendencia enorme», pero remarcaron que si bien es «histórico», «sigue siendo sólo un partido de fútbol». «Nada más y nada menos», añadieron.

Sin embargo, la vicepresidenta expresó una postura muy diferente. «Jugamos contra los piratas usurpadores», lanzó.

«No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más», insistió.

«Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!», concluyó.

Fuente: https://www.diagonales.com/