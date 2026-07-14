Por la falta de gas para la industria, Cerámica Cañuelas suspende a 100 empleados

La crisis energética que atraviesa el país por el aumento del consumo residencial de gas y los cambios en la comercialización del Gas Natural Licuado (GNL) importado para reforzar la oferta local golpeó de lleno al sector industrial. En ese contexto, la empresa Cerámica Cañuelas resolvió suspender a alrededor de 100 operarios ante la falta de combustible para el funcionamiento de su horno y líneas de producción.

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