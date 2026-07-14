El Legislativo de Chacabuco aprobó la cesión de un inmueble a la UTN para que sea Facultad Regional

Es lunes, en una sesión de características históricas y con una fuerte carga emocional, de manera unánime, y con votación nominal, los concejales de Chacabuco aprobaron el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo a través del cual se cede con cargo el edificio de dos plantas ubicado en Avenida Solís y Olavarría, donde actualmente funciona el Centro Universitario Chacabuco, a la Universidad Tecnológica Nacional.

La aprobación constituye uno de los requisitos fundamentales para que el Aula Chacabuco -que hoy depende de la Facultad Regional San Nicolás- siga gestionando su autonomía y convertirse en Facultad Regional.

Luego de la sesión, el licenciado Pablo Pannunzio, director del Aula Chacabuco manifestó su emoción y agradecimiento a los concejales «porque la aprobación fue por unanimidad». «Ahora se abre una historia nueva; estamos cada vez más cerca de poder ser una facultad regional», expresó.

Por su parte, el intendente Municipal, Darío Golía, señaló: «Se trata de una decisión trascendental que tiene que ver con la educación, con la ampliación de la oferta académica y con el desarrollo productivo de Chacabuco. La creación de una Facultad Regional generará más oportunidades de formación para nuestros jóvenes y contribuirá a la creación de empleo genuino”.