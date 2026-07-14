Se despide la ola polar y llega el «veranito de julio», con lluvias en la provincia

La primera mitad del mes de julio estuvo dominada por una de las irrupciones de aire frío polar más intensas en lo que va del invierno, con heladas generalizadas, nevadas en la región cordillerana, temperaturas extremadamente bajas y escasas precipitaciones sobre buena parte del territorio nacional.

No obstante, los especialistas pronostican un cambio significativo en las condiciones climáticas, basado en las últimas proyecciones del modelo europeo ECMWF, que aseguran que habrá un importante aumento de las temperaturas en gran parte del centro y norte argentino, acompañado por una mayor circulación de aire templado y húmedo.

Este nuevo escenario favorecerá el retorno de las precipitaciones sobre algunas provincias de la región Pampeana, en un contexto donde las lluvias venían siendo muy limitadas durante las últimas semanas, precisó el sitio especializado Meteored.