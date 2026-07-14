«El que plantea ir dividido es porque quiere perder»

En medio de una interna que parece no tener fin dentro del peronismo, el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof volvió a marcar la cancha al insistir con la necesidad de ir con una lista única y rechazó los intentos de La Libertad Avanza de imponer listas colectoras y eliminar las PASO para las elecciones 2027.

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