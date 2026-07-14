Las ventas de maquinarias agrícolas se retrajeron más de 8% en el primer trimestre

Las ventas de maquinaria agrícola en Argentina totalizaron 3.330 unidades en el primer trimestre de 2026, volumen que marca una caída de 8,2% respecto al mismo período del año anterior y se ubica 8,5% por detrás del promedio de los últimos 5 años, de acuerdo con los datos publicados por el Indec.

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