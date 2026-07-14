Bloomberg: escalada en Oriente Medio amenaza a la mayor economía de Europa

Alemania afirmó que su economía muestra señales de estabilización, pero advirtió que la reanudación de los enfrentamientos en Oriente Medio podría frustrar la recuperación prevista para la segunda mitad del año, recoge Bloomberg. El Ministerio de Economía señaló que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán había mejorado la confianza, aunque ahora corre el riesgo de colapsar.

El ministerio indicó que la recuperación dependerá de que continúe la disminución de las presiones energéticas. También alertó de que el aumento de los precios de la energía y las materias primas seguirá elevando los costos para las empresas y reduciendo el poder adquisitivo de los hogares, mientras persista la incertidumbre sobre el conflicto.

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