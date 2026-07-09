Docentes y estatales bonaerenses aceptaron la oferta salarial de 7% en dos tramos

Gremios docentes de la provincia de Buenos Aires y de estatales comenzaron a aceptar la oferta salarial del 7% en dos cuotas, con lo que el Gobierno de Axel Kicillof logró cerrar la paritaria al menos hasta septiembre, cuando volverán a sentarse a la mesa de negociación para buscar un nuevo acuerdo.

La oferta concreta es de 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio, y fue aprobada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el SUTEBA.

Además, un sector de los auxiliares de la educación, parte del personal conlos sueldos más bajos hoy, recibirá un incremento adicional, sumando un 4% más en el mes de agosto, totalizando así un 11% de aumento acumulado para dicho sector entre ambos meses.

En lo que respecta a los estatales, UPCN, el sindicato que conduce Fabiola Mosquera confirmó que aceptó la propuesta presentada en las paritarias de la Ley 10.430. “La misma contempla incrementos salariales, la reapertura de la negociación en septiembre y avances en materia de estabilidad laboral y carrera administrativa”, destacaron. Ahora falta el visto bueno de ATE, que también recepcionó como positiva la oferta.

Sueldos docentes:

El Ejecutivo ofreció un incremento acumulado del 7% tomando como base el salario de junio (5% en julio y 2% en agosto). Tomando como cargo testigo a un docente con 10 años de antigüedad, los salarios quedarán de la siguiente manera:

Maestro de Grado (MG): cobraría $ 990.793 en julio y pasaría a $ 1.018.575 en agosto.

Preceptor (PR): percibiría $ 855.757 en julio y pasaría a $ 885.901 en agosto.

Profesor (PF): el haber llegaría a $ 1.348.905 en julio y pasaría a $ 1.380.137 en agosto.

Maestro de Grado con 5ª Hora: cobraría $ 1.236.347 en julio y pasaría a $ 1.268.805 en agosto.

Maestro de Grado de Jornada Completa: el sueldo subiría a $ 1.982.586 en julio y pasaría a $ 2.037.149 en agosto.