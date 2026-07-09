(VIDEO) Te Deum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de la CABA

Solemne Te Deum tradicional desde la catedral metropolitana de Buenos Aires con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de nuestra Independencia. Celebración presidida por monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, acompañada por los Señores Obispos Auxiliares de esta Sede de Buenos Aires, con la participación del Presidente Javier Milei y su gabinete, junto a los principales jefes de las Fuerzas Armadas y parte de su comitiva. Especialmente también participarán líderes de otras confesiones religiosas.

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