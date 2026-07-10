Finalizó la cosecha de soja con 50,1 millones de toneladas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la campaña de soja 2026-2027 con una producción acumulada de 50 millones 100 mil toneladas (aunque aún restan escasos lotes por cosechar en el sudeste bonaerense que no modificarían la estimación).

La producción nacional resultó así 0,4 % inferior a la del ciclo previo, aunque 19% superior al promedio de las últimas 5 campañas.

El rendimiento medio nacional alcanzó los 31,3 qq/Ha, superiores a las últimas 5 campañas.

A nivel regional, los Núcleos Norte y Sur registraron rendimientos levemente superiores a sus promedios históricos, con máximos de hasta 55 qq/Ha en casos puntuales.

Asimismo, NOA y Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires alcanzaron récords para la serie PAS, destacándose este último tanto en soja de primera como de segunda.

En contraste, el sudeste bonaerense presentó rindes por debajo de la media histórica.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/