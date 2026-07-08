TC: Un Torino que se prepara en Chacabuco fue probado en La Plata

Este fin de semana Posadas será el escenario de una nueva competencia de Turismo Carretera. Allí se correrá la octava fecha de la etapa regular y por esto el equipo que dirige Esteban Trota estuvo llevando adelante su segundo y último test del año en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El objetivo principal de esta prueba fue la evaluación en pista del nuevo alerón que la ACTC implementó para la marca, y también para Mercedes Benz, a partir de la sexta fecha del campeonato disputada en Córdoba, para darles un mejor rendimiento.

El Torino fue evaluado con Ignacio Fain al volante, piloto que quiere prenderse en la pelea por clasificar a la Copa de Oro.

Recordemos que el Trotta Racing tiene tres pilotos y el único que hasta ahora está dentro del grupo de los 12 -y que además ya ganó una carrera- es Facundo Chapur, que está octavo en el campeonato, Faín está un poco más lejos, en la posición 16, aunque son pocos puntos, apenas 4,50, los que lo separan de Valentín Aguirre que se ubica en el puesto 12, y por ahora es el último asegurado en la Copa de Oro. Por su parte , Marcelo Agrelo, también piloto de la escudería de Chacabuco, ocupa el puesto 41 del campeonato.

Informe: Javier Galante