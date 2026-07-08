Festejos por el triunfo de Argentina: un muerto en Cañuelas y numerosos detenidos

Los festejos que se replicaron en todo el país por el triunfo de la Selección contra Egipto en el Mundial se vieron opacados en la ciudad bonaerense de Cañuelas, donde Franco Francisco Depauli, de 46 años, murió tras recibir un piedrazo en la cabeza.

La muerte de Depauli ocurrió en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, frente a la Plaza San Martín de Cañuelas, cuando quedó en medio de un violento enfrentamiento entre bandas que se arrojaban proyectiles mientras intentaba retirar su auto. Tras el impacto, el hombre se desplomó y quedó inconsciente en el suelo, con una contusión visible en la frente. Sus allegados decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital Ángel Marzetti, ya que por la cantidad de gente en el lugar consideraron que una ambulancia no podría llegar con rapidez.

El director del hospital, Hernán Carpio, confirmó que Depauli ingresó sin signos vitales y que el personal de guardia intentó reanimarlo durante aproximadamente 50 minutos, aunque no hubo respuesta.

El Municipio local expresó su profundo pesar, mientras que la Policía detuvo gracias a las cámaras de seguridad al presunto autor del piedrazo, un joven de 20 años, quien ya contaba con antecedentes por homicidio simple.

Fuente: https://dib.com.ar/