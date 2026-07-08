Se resintió la venta de autos usados en el primer semestre

Las transferencias de vehículos usados se resintieron en la primera mitad de 2026 y las concesionarias dudan sobre la posibilidad de una recuperación en el segundo semestre. En junio las ventas repuntaron, pero no alcanzó para revertir la negatividad del primer tramo del año.

La Cámara de Comercio Automotor (CCA) reportó 155.492 ventas de usados en el sexto mes que aportaron a una acumulación de 891.628 operaciones entre enero y junio.

Las ventas de junio dan cuenta de un crecimiento del 8,6% en comparación con junio del año pasado (143.191 unidades) y suponen un alza de casi 7,94% respecto de mayo de este año (144.050 autos despachados).

Sin embargo, el acumulado del semestre resultó un 2,92% menor en relación con el mismo período del año pasado, cuando las empresas del sector vendieron 918.404 vehículos.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/