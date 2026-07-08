El Gobierno analiza estrategias para negociar con los gobernadores la eliminación de las PASO

Ete miércoles la mesa política del gobierno volverá a encontrarse en Casa Rosada. Enfocados en dar vuelta la página del caso Adorni, e intentar como sea recuperar el control de la agenda, los popes políticos del oficialismo insistirán en su aventura reformista y se lanzarán a la caza de votos para conseguir la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la moneda de cambio que utilizarán para sellar acuerdos electorales con unos gobernadores cada vez más desconfiados.

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