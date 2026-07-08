El Municipio de Chacabuco avanza con la iluminación LED en O´Higgins

Esta semana, la localidad de O’Higgins alcanzó un avance histórico al incrementar en un 38% la cobertura de luminarias LED mediante la instalación de nuevos equipos en cuadras que no contaban con iluminación y el recambio de las antiguas luminarias por tecnología de última generación.

En los últimos dos años y medio, se intervinieron 37 cuadras de la localidad: 20 cuadras recibieron nuevas luminarias LED, donde antes no existían, y 17 cuadras fueron renovadas con el recambio total del antiguo sistema de iluminación.

La incorporación de tecnología LED mejora la seguridad urbana y vial, brinda mayor visibilidad y permite que las familias disfruten con mayor tranquilidad de los espacios públicos durante la noche, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo y la calidad de vida de cada comunidad.