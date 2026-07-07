La fábrica de calzado Dass de Eldorado cierra definitivamente y despide a sus últimos 150 trabajadores

La empresa Dass, dedicada a la producción de zapatillas, cerrará definitivamente su planta de Eldorado el próximo 17 de julio. Dejará 150 trabajadores sin empleo. La decisión fue comunicada por la firma este lunes. En 2015 llegó a tener 1500 empleados. El cierre se produce en medio de una fuerte caída de la actividad y un complejo escenario económico para el sector.

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