7 de julio. Día Mundial del Cacao

Esta efeméride busca destacar la importancia de uno de los alimentos más antiguos del mundo, cuyo consumo se remonta a más de 5.300 años.

La fecha fue impulsada en 2010 por la Organización Internacional de Productores de Cacao (ICCO) y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros para destacar las propiedades, la historia y los beneficios de este fruto.

Las investigaciones arqueológicas sitúan el origen del cultivo y consumo del cacao en la región amazónica, abarcando las zonas tropicales y subtropicales de América. Los primeros pueblos mesoamericanos descubrieron las virtudes de este fruto y lo trasladaron hacia América Central, expandiendo su uso de forma masiva.

Mayas, incas y aztecas no solo lo consumían de manera cotidiana, sino que le otorgaban un profundo valor simbólico. El Theobroma cacao (que en griego significa «alimento de los dioses») funcionaba como energizante, tónico natural para prevenir enfermedades, protagonista en ceremonias de bautismo o matrimonio y, en algunas culturas, incluso como moneda de intercambio comercial. De acuerdo con los registros históricos, Cristóbal Colón fue el primer europeo en probarlo al recibir un chocolate amargo preparado por los mayas.