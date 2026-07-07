La Provincia ofertó a los docentes un aumento del 7% pero aún no hay acuerdo

La semana pasada el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tuvo que soportar una situación inédita en sus años al frente de la provincia. El conjunto de gremios docentes convocó a un paro unificado en reclamo por una actualización paritaria y forzó una negociación que tampoco llegó a buen puerto.

La provincia ofertó un 2,5% de aumento para julio, pero el incremento fue rechazado de plano por los gremios docentes por considerarlo insuficiente. El reclamo de los trabajadores de la educación ubica el porcentaje de actualización en los dos dígitos como forma de recuperar lo perdido frente a una inflación que ya superó el 14% en el acumulado del 2026.

El Gobierno provincial tomó nota del conflicto y elevó su oferta de la semana pasada a un 7%, casi el triple de su primera propuesta. Sin embargo, restará ver la respuesta de los gremios docentes, que ya quebraron una barrera simbólica y política la semana pasada cuando se unificaron en el paro contra Kicillof.

Las negociaciones de la paritaria docente quedaron en un cuarto intermedio el viernes pasado, y con la nueva oferta sobre la mesa habrá que ver si se retoman las conversaciones oficiales. En su carrera por la construcción de una candidatura presidencial para el 2027, el gobernador debe atender a los problemas de gestión en una provincia que fue elegida por Milei como la principal enemiga y a la cual la Nación le adeuda más de 22 billones de pesos.

Fuente: https://www.diagonales.com/